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Wikipedia прекратила работу в четырех странах ЕС
05.07.2018, 10:10

Президент Европарламента подписал выделение Украине 1 млрд евро

Президент Европарламента подписал выделение Украине 1 млрд евро

Украина приблизилась на один шаг к получению кредита от Европейского союза

Президент Европейского парламента Антонио Таяни, 4 июля, подписал решение о предоставлении макрофинансовой  Украине в размере 1 млрд евро. Об этом сообщил представитель Украины в Евросоюза Николай Точицкий в Twitter.

"Решение Европарламента и Совета по предоставлению макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро, было подписано президентом Таяни и австрийским президентством накануне 20-го саммита UA-ЕС", - написал он.  

26 июня стало известно, что Совет ЕС окончательно утвердил финпомощь Украине в 1 млрд евро.

Напомним, теперь Европейская комиссия должна подготовить меморандум о предоставлении помощи, который будет определять меры и реформы, необходимые для получения кредита в рамках этой программы. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании. Согласно проекту предложений об оказании финансовой помощи Украине, Евросоюз планировал выдать эту помощь двумя траншами. Программа поддержки рассчитана на 2,5 года.

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Теги: европарламент, Антонио Таяни, макрофинансовая помощь, николай точицкий
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