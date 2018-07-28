ПриватБанк предупредил о возможных сбоях в работе

На этих выходных в ночное время ПриватБанк проведет очередной этап регламентных работ технических комплексов и систем безопасности банка.
Как сообщает пресс-служба финучреждения, основные этапы регламентных работ, которые включают обновление оборудования и технологических систем банка, будут проводиться ночью 29 июля, когда нагрузка на сервисы минимальна.
"В ходе обновления технических средств в период с 01:00 до 05:00 29 июля возможны краткосрочные сбои при проведении определенных операций через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания",- предупрдил ПриватБанк.
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