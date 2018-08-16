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16.08.2018, 17:08

ПриватБанк требует больше информации о держателях своих облигаций

ПриватБанк требует больше информации о держателях своих облигаций

Банк подозревает, что некоторые держатели облигаций могут быть связаны с его бывшими собственниками

Государственный ПриватБанк хочет получить информацию по обстоятельствам выпуска и размещения ценных бумаг в арбитражном разбирательстве с держателями облигаций, сообщает ЭП.

У Приватбанка есть основания полагать, что некоторые держатели облигаций могут быть связаны с его бывшими собственниками, отмечает издание.

Исходя из этого, банк попросил доверителя Madison Pacific Trust Limited обратиться к держателям ценных бумаг с просьбой идентифицировать себя, в том числе указать объем ценных бумаг в собственности, дату покупки, а также их конечного собственника.

Ранее держатели евробондов на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года инициировали разбирательство в Лондонском арбитражном суде.

В рамках национализации Приватбанка его обязательства перед специально созданной британской компанией - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

В начале октября 2017 года Приватбанк сменил доверителя (трасти) по упомянутым еврооблигациям. Новым доверителем выступает Madison Pacific Trust Limited вместо Deutsche Trustee Company Limited (Великобритания).

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Теги: арбитражный суд, ПриватБанк, ценные бумаги
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