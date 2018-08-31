Проект госбюджета может попасть в парламент раньше срока

Вице-премьер министр заявил, что в этом году проект о госбюджете на 2019 год может быть подан чуть раньше срока

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Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер министра Павла Розенко.

"В прошлом году правительство впервые за всю историю независимости обеспечило конституционное представление полного бюджета в Верховную Раду до 15 сентября. Я убежден, что и в этом году будет так же. Может даже чуть раньше", - заявил он.

По словам вице-премьер-министра, значительная часть средств госбюджета будет направлена на дальнейшее усиление обороноспособности страны и повышения денежного обеспечения военнослужащих.

Также Розенко заявил, что экономическая ситуация и уровень экономического зарастание дают основания в следующем году продолжить повышение социальных стандартов. "Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019-го вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что из госбюджета на 2019 год планируется выделить на финансирование безопасности и обороны Украины около 200 млрд грн. Эти средства намерены направить на разработку и закупку современного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и тому подобное. Также планируется усиление системы противовоздушной обороны и возможностей авиации Воздушных сил ВСУ и реализация госполитики в сфере кибербезопасности. Кроме того, часть выделенных средств направят на обустройство современных опытно-испытательных полигонов, а также улучшение социальных гарантий военнослужащих.