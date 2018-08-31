Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.08.2018, 12:42

Проект госбюджета может попасть в парламент раньше срока

Проект госбюджета может попасть в парламент раньше срока

Вице-премьер министр заявил, что в этом году проект о госбюджете на 2019 год может быть подан чуть раньше срока

Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер министра Павла Розенко.

"В прошлом году правительство впервые за всю историю независимости обеспечило конституционное представление полного бюджета в Верховную Раду до 15 сентября. Я убежден, что и в этом году будет так же. Может даже чуть раньше", - заявил он.

По словам вице-премьер-министра, значительная часть средств госбюджета будет направлена на дальнейшее усиление обороноспособности страны и повышения денежного обеспечения военнослужащих.

Также Розенко заявил, что экономическая ситуация и уровень экономического зарастание дают основания в следующем году продолжить повышение социальных стандартов. "Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019-го вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий", - сказал он.

Читайте также 

Большая экономия. Продержится ли госбюджет до транша МВФ

Ранее сообщалось, что из госбюджета на 2019 год планируется выделить на финансирование безопасности и обороны Украины около 200 млрд грн. Эти средства намерены направить на разработку и закупку современного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и тому подобное. Также планируется усиление системы противовоздушной обороны и возможностей авиации Воздушных сил ВСУ и реализация госполитики в сфере кибербезопасности. Кроме того, часть выделенных средств направят на обустройство современных опытно-испытательных полигонов, а также улучшение социальных гарантий военнослужащих.

Читайте также

Большая экономия. Продержится ли госбюджет до транша МВФ 30.08.2018Украинцы за рубежом: как остановить трудовую миграцию 27.08.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: госбюджет, Павел Розенко, камбин, обороноспособность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 