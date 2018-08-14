Проект санкций против госдолга РФ опубликован на сайте Конгресса

На сайте Конгресса США опубликовали законопроект о новых масштабных санкциях против России за авторством Линдси Грэма, Боба Менендеса, Кори Гарднера, Бена Кардина, Джона Маккейна и Джин Шахин.
Сенаторы предлагают применить ограничительные меры к финансовому сектору России - в случае принятия закона резидентам США будет запрещено участвовать с операциях с долговыми бумагами правительства России, выпущенными через полгода после вступления закона в силу. Санкции будут распространяться на все госбонды, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения более двух недель.
Может также быть введен запрет на операции одного или нескольких российских банков. В списке значатся: ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Банк Москвы. Кроме того, их активы на территории США будут заморожены.
Законопроект может означать невозможность для этих финучреждений стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.
Сенаторы также предлагают усилить контроль за структурой собственности в случае покупки россиянами недвижимости в США. Американские страховщики должны будут передавать информацию о бенефициарах фирм, приобретающих дорогостоящую жилую недвижимость в США.
Напомним, сенаторы представили этот законопроект 2 августа.
Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Кремле новый пакет санкций США воспримут как объявление торговой войны.
8 августа в США сообщили, что с 22 августа будут внедрены санкции против РФ из-за инцидентов с отравлением Новичком в Англии, и спрогнозировали их влияние на Россию Рубль отреагировал на такой анонс и упал, а Кремль заявил, что анонсированные санкции США - "драконовские".
The Washington Post написал, что санкции США против РФ могут дойти до разрыва дипотношений.
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