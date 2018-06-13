Прокуратура завершила расследование против бывших налоговиков

Чиновники налоговых органов при Януковиче завладели 3,1 млрд грн бюджетных средств

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Главная военная прокуратура завершила специальное досудебное расследование уголовного производства по подозрению шести бывших налоговиков в нанесении ущерба государству в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, подозреваемые в период 2012 -2013 годов, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, завладели 3,1 млрд грн бюджетных средств (путем незаконного возмещения НДС на счета трех фиктивных предприятий). В преступную группу входил в том числе бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Всего по схеме незаконного возмещения НДС из госбюджета прокуратура выявила 16 подозреваемых. Против трех из них вынесены обвинительные приговоры суда; обвинительные акты против шести человек находятся на рассмотрении в суде; Досудебное расследование против оставшихся семи подозреваемых, в том числе бывшего министра доходов и сборов Украины, завершено.