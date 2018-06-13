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13.06.2018, 12:55

Прокуратура завершила расследование против бывших налоговиков

Прокуратура завершила расследование против бывших налоговиков

Чиновники налоговых органов при Януковиче завладели 3,1 млрд грн бюджетных средств

Главная военная прокуратура завершила специальное досудебное расследование уголовного производства по подозрению шести бывших налоговиков в нанесении ущерба государству в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, подозреваемые в период 2012 -2013 годов, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, завладели 3,1 млрд грн бюджетных средств (путем незаконного возмещения НДС на счета трех фиктивных предприятий). В преступную группу входил в том числе бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Всего по схеме незаконного возмещения НДС из госбюджета прокуратура выявила 16 подозреваемых. Против трех из них вынесены обвинительные приговоры суда; обвинительные акты против шести человек находятся на рассмотрении в суде; Досудебное расследование против оставшихся семи подозреваемых, в том числе бывшего министра доходов и сборов Украины, завершено.

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Теги: гпу, виктор янукович, налогообложение, НДС, Александр Клименко
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