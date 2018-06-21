Верховная Рада снова провалила реформу госбанков

Проекты законов отправили на повторное первое чтение

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Верховная Рада Украины на смогла принять ни один законопроект об управлении в государственных банках.

Законопроектами № 8331 и №8331-1 предлагалось отойти от практики формирования набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка представителями президента, парламента и Кабмина. Вместо этого авторы рекомендовали перейти к созданию Управляющей компании для госбанков.

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За возвращение обоих законопроектов в профильный комитет на доработку к повторному первому чтению проголосовало 225 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, а потом уже - 233 депутата. Законопроекты возвращены в профильный комитет.

В марте парламент уже пытался принять правительственный законопроект, но тоже безуспешно.

На сегодня из четырех госбанков набсоветы функционируют лишь в Укргазбанке и ПриватБанке. В Ощадбанке и Укрэксимбанке из 15 членов набсоветов назначены лишь восемь.