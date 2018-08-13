Россия угрожает перестать покупать госдолг США

Министр финансов страны-агрессора заявил, что инвестиции в американские ценные бумаги будут сокращаться

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Россия угрожает сократить вложения в американские ценные бумаги. Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, пишет КоммерсантЪ.

"Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте", - сказал он.

Комменируя новые санкции США, Силуанов назвал наиболее опасной мерой запрет на кредитование российских госбанков. "Мы видим, сейчас подготовлен очередной санкционный пакет, который затрагивает российские предприятия, российскую экономику. Наиболее чувствительные точки этого пакета заключаются в том, чтобы ввести определенные ограничения на государственные банки или на один государственный банк",- заявил он.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Кремле новый пакет санкций США воспримут как объявление торговой войны.

8 августа в США сообщили, что с 22 августа будут внедрены санкции против РФ из-за инцидентов с отравлением Новичком в Англии, и спрогнозировали их влияние на Россию Рубль отреагировал на такой анонс и упал, а Кремль заявил, что анонсированные санкции США - "драконовские".

The Washington Post написал, что санкции США против РФ могут дойти до разрыва дипотношений.