Российская группа ВТБ продала подразделение в США

VTB Capital Inc. продана менеджменту этой компании

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Группа ВТБ продала американское подразделение VTB Capital Inc менеджменту этой компании, которая теперь станет самостоятельным игроком на рынке, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ВТБ.

VTB Capital Inc. (Нью-Йорк) продан менеджменту этой компании. "Компания была переименована в Xtellus Capital Partners и стала самостоятельным игроком на рынке акций и операций с фиксированной доходностью", - сказано в сообщении

Сумма сделки не раскрывается.

Между Xtellus Capital Partners и группой ВТБ заключено соглашение, в рамках которого Xtellus Capital Partners будет выполнять функции брокер-дилера для группы ВТБ на американском рынке.

В ВТБ отметили, что с учетом текущей геополитической ситуации такое изменение в операционной платформе является наиболее оптимальным способом продолжения обслуживания наших российских и международных клиентов.

Офис в Нью-Йорке был открыт в 2012 году. В настоящее время ВТБ Капитал, инвестиционный бизнес группы ВТБ, осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Гонконге, Софии, Цуге, Франкфурте-на-Майне. Головной офис компании находится в Москве.