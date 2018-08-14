Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Осенью снайперы ВСУ получат канадские винтовки LRT-3: видео
14.08.2018, 09:37

Российские миллиардеры за день потеряли более $3 млрд - СМИ

Российские миллиардеры за день потеряли более $3 млрд - СМИ

Предложение советника президента РФ повысить налоги привело к миллионным убытками российских олигархов

Российские металлургические миллиардеры потеряли больше $3 млрд за один день после того, как советник президента России Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны.

Как сообщает Bloomberg, в письме Белоусова к Владимиру Путину назвал 14 металлургических, химических предприятий и производителей удобрений, которые могли бы платить больше налогов. В частности, речь идет о ОАО ГМК Норильский никель, ОАО Северсталь, нефтехимической группе Сибур Холдинг АК Алроса и других.

Таким образом, у компаний забрали более 500 млрд рублей ($7,4 млрд) на реализацию "майских указов" Путина, отмечает агентство.

В результате акции этих компаний упали в цене, а от совместных проектов с несколькими из них отказались потенциальные инвесторы.

По данным агентства, больше всех пострадал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин – он потерял в результате новой налоговой идеи $832 млн (4% от всего его состояния). Далее следует владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников - $446 млн и владелец Северстали Алексей Мордашов, потерявший $444 млн.

Помимо них понесли убытки также Роман Абрамович ($381 млн), Владимир Потанин ($290 млн), Александр Абрамов ($221 млн), Леонид Михельсон ($181 млн), Андрей Мельниченко ($143 млн), Алишер Усманов ($60 млн), Геннадий Тимченко ($55 млн) и Андрей Гуруев ($37 млн).  

Отмечается, что это не первая потеря капитала для российских олигархов за последнюю неделю. В прошлую среду США объявили о новых санкциях против РФ, которые вызвали спад рубля и российских акций.

Читайте также

Санкции в деле. Почему падают валюты России и Турции 13.08.2018Штрафы или здравый смысл. Как “трудовые” проверки убивают бизнес 10.08.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, санкции против рф, роман абрамович, убытки, налоги в рф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 