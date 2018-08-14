Российские миллиардеры за день потеряли более $3 млрд - СМИ

Предложение советника президента РФ повысить налоги привело к миллионным убытками российских олигархов

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Российские металлургические миллиардеры потеряли больше $3 млрд за один день после того, как советник президента России Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны.

Как сообщает Bloomberg, в письме Белоусова к Владимиру Путину назвал 14 металлургических, химических предприятий и производителей удобрений, которые могли бы платить больше налогов. В частности, речь идет о ОАО ГМК Норильский никель, ОАО Северсталь, нефтехимической группе Сибур Холдинг АК Алроса и других.

Таким образом, у компаний забрали более 500 млрд рублей ($7,4 млрд) на реализацию "майских указов" Путина, отмечает агентство.

В результате акции этих компаний упали в цене, а от совместных проектов с несколькими из них отказались потенциальные инвесторы.

По данным агентства, больше всех пострадал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин – он потерял в результате новой налоговой идеи $832 млн (4% от всего его состояния). Далее следует владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников - $446 млн и владелец Северстали Алексей Мордашов, потерявший $444 млн.

Помимо них понесли убытки также Роман Абрамович ($381 млн), Владимир Потанин ($290 млн), Александр Абрамов ($221 млн), Леонид Михельсон ($181 млн), Андрей Мельниченко ($143 млн), Алишер Усманов ($60 млн), Геннадий Тимченко ($55 млн) и Андрей Гуруев ($37 млн).

Отмечается, что это не первая потеря капитала для российских олигархов за последнюю неделю. В прошлую среду США объявили о новых санкциях против РФ, которые вызвали спад рубля и российских акций.