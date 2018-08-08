Российский рубль рекордно обвалился до показателей 2016 года

На сегодняшних торгах российская нацвалюта торговалась на уровне 64,72 рублей по отношению к доллару

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Американский доллар впервые с начала апреля превысил уровень 65 рублей, поднявшись до 65,047 рублей.

Как сообщает Коммерсант, до полуторалетнего максимума, установленного в апреле 2016 года, курс доллара по состоянию на сегодня на 15:50 недотянул всего 1 копейку.

При этом к 17:20 он немного стабилизировался, опустившись до 64,72 рублей.

Курс евро в ходе торгов к 17:20 достиг уровня 75 рублей, что на 1,4 рубля выше закрытия предыдущего дня.

Напомним, на прошлой неделе группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий представила законопроект, призванный, по их словам, усилить давление на Россию в ответ на вмешательство Москвы в американские выборы, ее деятельность в Сирии и аннексию Крыма.

Законопроект еще должен быть принят Конгрессом и одобрен президентом Дональдом Трампом.

Новые санкции направлены против энергетического сектора, импорта урана из РФ, а также против российских олигархов. Однако наибольшее внимание привлек предложенный запрет на покупку нового суверенного долга России и усиление санкций против российских Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка, а также введение новых - против Промсвязьбанка.

Предполагается, что из-за новых санкций курс российского рубля может упасть на 15% (до 73 руб. за доллар), однако в то же время не исключено, что они не станут жестким ударов по инвесторам в Россию.

Ранее сегодня стало известно, что акции Сбербанка и ВТБ обвалились на слухах о новых санкциях.