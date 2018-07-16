Рост экономики Китая во втором квартале замедлился до 6,7%

ВВП Китая за первое полугодие оказался выше ожиданий - 6,8% в годовом выражении

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Рост ВВП Китая по итогам второго квартала 2018 года замедлился до 6,7% по сравнению с первым кварталом этого же года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР.

По данным китайского бюро, рост ВВП Китая за первое полугодие оказался выше ожиданий - 6,8% в годовом выражении при прогнозе в 6,7%.

Отмечается, что в прошлом месяце в стране повысился на 6% объем промышленного производства в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий. В мае этот показатель был равен 6,8%.

Розничные продажи в КНР ускорились до 9% в июне, что выше прогноза предыдущего месяца (8,8%).

При этом объемы инвестиций в основные китайские активы в течение первых шести месяцев оказалась такими же, как прогноз - + 6%, отмечает агентство.

Уровень безработицы за июль, по данным статистического бюро КНР, составляет 4,8%.

Напомним, что по итогам 2017 года рост ВВП Китая составлял 6,9%.