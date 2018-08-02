Рубль обвалится, если США введут новые санкции против РФ - Citi

Аналитики Citigroup прогнозируют падение курса рубля в случае введения новых санкций против России

Реклама Реклама

Курс российского рубля может упасть на 15% (до 73 руб. за доллар), если США решат ввести санкции против российского госдолга, полагают эксперты Citigroup. Об этом пишет РБК.

Московские аналитики банка считают, что на такой шаг власти США могут пойти при худшем сценарии, который будет подразумевать запрет иностранцам на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). В случае выхода нерезидентов из ОФЗ доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76 до 8,61% к концу 2018 года и до 11,9% к концу 2019 года.

Распространение санкций только на новую эмиссию бондов ослабит рубль примерно на 5%, считают в банке.

Об ограничениях против российского госдолга в Штатах вновь заговорили после призывов к более жестким санкциям против России за вмешательство в выборы 2016 года.

В конце июля центробанк страны-агрессора сообщил о снижении доли инвесторов-нерезидентов в российских облигациях до 28,2%. Это минимальное значение за год.