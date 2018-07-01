С 1 июля прожиточный минимум в Украине вырос до 1777 грн

Прожиточный минимум в Украине с сегодняшнего дня составляет 1777 грн

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С 1 июля прожиточный минимум в Украине вырос на 77 грн и составляет 1777 грн. Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2018 год.

"Установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1 тыс. 700 грн, с 1 июля - 1 тыс. 777 грн, с 1 декабря - 1 тыс. 853 грн", - гласит документ.

Для детей в возрасте до шести лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 67 грн и составляет теперь 1559 грн.

Согласно бюджетной резолюции Кабмина на 2019-2021 годы, прожиточный минимум с 1 января 2019 года прогнозируется на уровне 1853 грн, с 1 июля 2019 года - 1936 грн, с 1 декабря 2019 года - 2011 грн.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что в бюджете пока нет средств для повышения минимальной зарплаты, а сможет ли правительство найти необходимые средства, станет ясно в начале июля.

Сегодня в Украине начали действовать правила округления сумм при наличных расчетах.