С июля в Украине вырастут пенсии

В Кабмине напомнили, что на этот год запланировано два повышения пенсий

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В государственном бюджете Украины на 2018 год предусмотрено повышение размера минимальной пенсии дважды в течение года - с 1 июля и с 1 декабря. С июля минисмальная пенсия вырастет на 4,5% - до 1435 грн. Об этом рассказал вице-премьер Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, с 1 июля произойдет повышение выплат для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума. "С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты вырастут примерно для 1 миллиона украинцев", - сказал он.

Следующее повышение пенсионных выплат, согласно бюджету, состоится с 1 декабря. "Размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн", - добавил Розенко.

"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как сделали в октябре прошлого года", - сказал вице-премьер.

На сегодня размер минимальной пенсии составляет 1373 грн.