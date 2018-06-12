С начала года плательщикам возместили 55 млрд НДС

Возмещение НДС выросло на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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В течение января-мая текущего года на счета плательщиков возмещено 54,8 млрд грн налога на добавленную стоимость. Об этом Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает на официальном сайте.

Это на 14,4%, или на 6,9 млрд грн, превышает соответствующий показатель прошлого года. В январе-мае 2017 года плательщикам возвратили 47,9 млрд грн, уточняет ГФС.

По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 86% заявленных к возврату сумм НДС.

ГФС отмечает, что динамика роста возмещенных сумм налога на добавленную стоимость сохраняется уже несколько лет. В течение января-мая 2016 года плательщикам вернули 36 млрд грн, а по результатам года - 94,4 млрд грн, тогда как в соответствующем периоде 2017 года на 33% больше - 120,1 млрд грн.