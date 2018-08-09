Сборы единого соцвзноса продолжают расти

В течение января-июля текущего года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 126,8 млрд грн. Это на 27,4 млрд (на 27,6%) больше января-июля прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
В частности, в июле поступления составили 19,1 млрд грн, что на 4 млрд грн (на 26%) больше аналогичного периода прошлого года.
В 2017 году поступления ЕСВ составило 180,8 млрд грн. Это на 49 млрд грн больше, чем за 2016 год.
Напомним, в июле украинцам задержали выплату пенсий. В Пенсионном фонде пояснили, что сбой вызван задержкой поступления единого соцвзноса.
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