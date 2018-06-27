Матч с Южной Кореей обойдется экономике Германии в €200 млн

Ученые подсчитали ущерб экономике Германии от сегодняшнего матча со сборной Южной Кореи на ЧМ-2018

Реклама Реклама

Из-за матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между командами Германии и Южной Кореи экономике ФРГ будет нанесен ущерб в размере от €130 до €200 млн. К такому выводу пришли сотрудники кельнского Института немецкой экономики (IW), пишет Deutsche Welle.

Игра начнется в 17:00 по киевскому времени. По оценкам экспертов, порядка 30% сотрудников в Германии планируют продолжать рабочий день после этого времени. Если каждый второй из них примет решение посмотреть матч на рабочем месте и около часа не будет заниматься делами, то экономика страны понесет ущерб, размер которого, по подсчетам IW, достигнет €200 млн.

В целом, ЧМ-2018 в России может обойтись немецкой экономике в €2,6 млрд, свидетельствует исследование ученых из университета Хохенхайма. Эта сумма меньше 0,1% годового ВВП, так что немецкая экономика потерь почти не почувствует.

Для сравнения, столько же теряет ВВП Германии в случае, если какой-либо праздник выпадает не на субботу или воскресенье, а на рабочий день, отмечает эксперт IW Кристоф Шредер.

Пока ученые не подсчитали прибыль, какую принесет ЧМ-2018 немецкой экономике. К примеру, по данным статистики, только потребление пива в Германии во время прошлого мирового футбольного первенства в Бразилии выросло на 14%. А налог на добавленную стоимость пошел в бюджет государства.

Шредер указывает и на положительную сторону просмотра футбольных матчей на работе, заключающуюся в улучшении производственного климата. "Речь должна идти не только о деньгах, а и о формировании командного духа, а здесь нет ничего более лучшего, чем совместно с коллегами следить за увлекательным матчем", - уверен он.