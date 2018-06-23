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23.06.2018, 13:57

Швейцария выделит $1,8 млн на энергоэффективность в Украине

Швейцария выделит $1,8 млн на энергоэффективность в Украине

Швейцарский Госсекретариат поддержит правовые реформы в Украине в энергоэффективности

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка и Государственный секретариат Швейцарии по экономике (The Swiss State Secretariat for Economic Affairs, SECO) подписали соглашение о содействии энергоэффективности в жилом секторе Украины, говорится в пресс-релизе IFC.

"Швейцарский Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO) предоставит Консультативным службам IFC $1,8 млн для поддержки правовых реформ в Украине в энергоэффективности", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о поддержке энергоэффективности через привлечение объединений собственников многоквартирных домов и компаний, которые управляют домами от имени собственников.

Также сообщается, что это соглашение дополняет Украинский фонд энергоэффективности (EEF), новой инициативой, разработанной украинским правительством при поддержке ЕС и Германии для предоставления грантов ассоциациям домовладельцев по улучшению энергоэффективности в многоквартирных домах.

Отмечается, что это третий и финальный этап стартовавшего в 2010 году проекта консультаций IFC по энергоэффективности в жилых домах в Украине.

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Теги: реформы, IFC, Всемирный банк, энергоэффективность
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