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Нафтогаз: Английский суд разрешил заморозить активы Газпрома
19.06.2018, 16:35

СМИ: Греция получит еще $15 млрд после окончания программы помощи

СМИ: Греция получит еще $15 млрд после окончания программы помощи

На этой неделе министры финансов еврозоны обсудят дальнейшую помощь Греции и облегчение ее долгового бремени

Греция получит от европейских партнеров еще $15 млрд после истечения срока третьей программы спасения. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на чиновника немецкого правительства.

Программа закончится в августе, напоминает издание.

Вопрос облегчения долгового бремени Греции Еврогруппа (собрание министров финансов еврозоны) обсудит уже на этой неделе. Частичное списание или реструктуризация долгов необходима для того, чтобы Греция могла вернуться на мировые рынки капитала.

В ЕС также рассматривают идею предоставить Греции достаточно денег для того, чтобы ей не приходилось занимать в течение полутора-двух лет.

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Теги: Греция
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