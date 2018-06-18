СМИ: Система TYME работала с платежной системой Contact из РФ

Нацбанк лишил платежную систему TYME лицензии из-за того, что она работала с подсанкционной российской платежной системой Contact

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Платежная система TYME, которую Национальный банк Украины (НБУ) лишил регистрации, работала с российской системой Contact, помещенной в мае в санкционный список. Об этом сообщает FinClub.

На сайте молдавского FinComBank TYME с ПриватБанком числятся партнерами российской платежной системы Contact. На сайте Contact указано, что отправленные из России деньги можно получить в Украине в 284 пунктах. Все это - отделения ПриватБанка. А посредником в этом денежном обороте выступает TYME.

Кроме того, владельцем российской системы является QIWI, которая ранее контролировала украинскую платежную систему.

Два года назад платежная система Contact не попала в санкционные списки СНБО вместе с другими россиянами. Однако в мае 2018-го в списках после их обновления оказались три новых платежных оператора: WebMoney, MoneyTo и Contact, которой управляет российский КИВИ Банк.

С 24 мая были запрещены деловые отношения с российской Contact.

14 июня НБУ отменил регистрацию платежной системы TYME, поскольку эта система работала с запрещенной в Украине российской платежной системой.

Источник FinClub рассказал, как TYME мог работать с россиянами: «Есть платежная система в России, которая заключает договор с системой из нейтральной страны, к примеру, из Грузии. Она в свою очередь заключает договор с украинской системой, становясь посредником. По договору операции идут от посредника из нейтральной страны, а на самом деле инициируются в России».

В 2016 году в российских СМИ появилась информация о том, что Contact работает в Украине через грузинскую систему IntelExpress.