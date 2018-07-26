Состояние Цукерберга уменьшилось почти на $17 млрд

Негативный финотчет Facebook обвалил акции компании и сократил состояние ее основателя

Реклама Реклама

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга сократилось на $16,8 млрд из-за квартального финансового отчета компании и не оправдания ожиданий аналитиков по доходам. На этом фоне акции Facebook упали на 20%, сообщает Bloomberg.

Если падение продолжиться, Цукерберг может лишиться третьего места в рейтинге богатейших людей планеты по версии агентства, опустившись на шестое. В начале июля его состояние оценивалось в $81,6 млрд, однако теперь – менее чем в $70 млрд.

Согласно отчету Facebook, выручка компании за квартал выросла на 42% и достигла $13,2 млрд, тогда как аналитики ожидали, что она увеличится до 13,3 млрд. Впервые с 2015 года результаты Facebook оказались хуже, чем полагали аналитики, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Facebook создал дочернюю компанию в Китае.