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26.06.2018, 12:28

Совет ЕС окончательно утвердил финпомощь Украине в 1 млрд евро

Совет ЕС окончательно утвердил финпомощь Украине в 1 млрд евро

Евросоюз выделит 1 млрд евро на финансовые потребности Украины

Совет Европейского Союза ободрил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи, говорится в сообщении Совета ЕС в Twitter.

"Сегодня Совет Евросоюза одобрил 1 млрд евро новых кредитов для покрытия Украиной ее финансовых потребностей и поддержки экономической стабилизации и проведения структурных реформ", - говорится в сообщении.

Напомним, после одобрения новой финансовой помощи, Европейская комиссия должна подготовить меморандум о предоставлении помощи. Также он будет определять меры и реформы, которые должны будут принимать украинские власти для получения кредитов в рамках этой программы. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании. Согласно проекту предложений об оказании финансовой помощи Украине, Евросоюз планировал выдать эту помощь двумя траншами. Программа поддержки рассчитана на 2,5 года.

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Теги: еврокомиссия, совет ЕС, финпомощь, меморандум
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