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Дело Бабченко: СБУ заявила о задержании еще одного подозреваемого
15.06.2018, 15:25

Совет НБУ назначил Смолию заместителей

Совет НБУ назначил Смолию заместителей

Совет Нацбанка назначил Рожкову на пост первого замглавы НБУ, а Холода - на должность заместителя главы НБУ

Совет Национального банка Украины (НБУ) сегодня, 15 июня, на внеочередном заседании рассмотрел кадровые вопросы и назначил первого заместителя и заместителя председателя Нацбанка. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Первым заместителем председателя Национального банка совет назначил Катерину Рожкову. На этой должности Рожкова продолжит отвечать за деятельность блока пруденциального надзора НБУ.

Заместителем председателя Нацбанка совет назначил Сергея Холода. Он приступит к исполнению обязанностей 23 июля. На этой должности Сергей Холод отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение".

Ранее сообщалось, что глава НБУ Яков Смолий подал соответствующее представление о назначениях. По закону правление НБУ состоит из шести человек, включая главу, его первого заместителя и четырех заместителей.

Заместители назначаются советом по представлению главы НБУ.

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Теги: НБУ
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