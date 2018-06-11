Совет НБУ определил состав своих комитетов

Совет Национального банка Украины (НБУ) опубликовал решения об утверждении составов профильных комитетов совета. Как сообщает НБУ на официальном сайте, эти решения были приняты 29 мая.
В комитет по вопросам денежно-кредитной политики совета НБУ вошел глава Богдан Данилишин, его заместитель Тимофей Милованов, а также члены совета Виктор Козюк, Александр Петрик, Василий Фурман и глава НБУ Яков Смолий.
Главой комитета стал Александр Петрик.
В комитет по вопросам этики, оплаты труда и кадровых назначений вошли Богдан Данилишин, Тимофей Милованой, Яков Смолий и Николай Каленский, который воглавил комитет.
В состав аудиторского комитета вошел Николай Каленский.
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