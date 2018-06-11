Совет НБУ определил состав своих комитетов

Совет Нацбанка опубликовал решения об утверждении составов профильных комитетов

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Совет Национального банка Украины (НБУ) опубликовал решения об утверждении составов профильных комитетов совета. Как сообщает НБУ на официальном сайте, эти решения были приняты 29 мая.

В комитет по вопросам денежно-кредитной политики совета НБУ вошел глава Богдан Данилишин, его заместитель Тимофей Милованов, а также члены совета Виктор Козюк, Александр Петрик, Василий Фурман и глава НБУ Яков Смолий.

Главой комитета стал Александр Петрик.

В комитет по вопросам этики, оплаты труда и кадровых назначений вошли Богдан Данилишин, Тимофей Милованой, Яков Смолий и Николай Каленский, который воглавил комитет.

В состав аудиторского комитета вошел Николай Каленский.