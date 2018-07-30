США собираются развивать Индо-Тихоокеанский регион

Госсекретарь США Майк Помпео сегодня объявит о серии инвестиционных инициатив в Азии, посвященных цифровой экономике, энергетике и инфраструктуре. Об этом пишет Reuters.
"Индо-Тихоокеанский регион является абсолютным приоритетом политиков США в исполнительной власти и в Конгрессе", - сказал старший политический советник Помпео Брайан Хук.
Страны этого региона обеспокоены политикой президента США Дональда Трампа под девизом "Америка в первую очередь", выходом из Транс-Тихоокеанского партнерства и нарастанием торгового конфликта с Китаем, отмечает издание.
По мнению экспертов Торгово-промышленной палаты США, Индо-Тихоокеанский регион может составить половину мировой экономики в течение десятилетий, но для этого нужны инвестиции в размере почти $26 трлн.
Хук подчеркнул, что подход США к развитию региона не направлен на противодействие инфраструктурным проектам Китая, связывающим Азию, части Африки и Европу. Он добавил, что Вашингтон приветствует вклад Китая в региональное развитие, но призывает придерживаться международных стандартов прозрачности, верховенства закона и устойчивого финансирования.
Ранее сообщалось, что Министерство торговли США может наложить пошлины на устройства Apple, производимые в Китае.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.