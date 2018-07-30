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30.07.2018, 17:00

США собираются развивать Индо-Тихоокеанский регион

США собираются развивать Индо-Тихоокеанский регион

Администрация Трампа подготовила ряд инвестиционных инициатив в Азии

Госсекретарь США Майк Помпео сегодня объявит о серии инвестиционных инициатив в Азии, посвященных цифровой экономике, энергетике и инфраструктуре. Об этом пишет Reuters.

"Индо-Тихоокеанский регион является абсолютным приоритетом политиков США в исполнительной власти и в Конгрессе", - сказал старший политический советник Помпео Брайан Хук.

Страны этого региона обеспокоены политикой президента США Дональда Трампа под девизом "Америка в первую очередь", выходом из Транс-Тихоокеанского партнерства и нарастанием торгового конфликта с Китаем, отмечает издание.

По мнению экспертов Торгово-промышленной палаты США, Индо-Тихоокеанский регион может составить половину мировой экономики в течение десятилетий, но для этого нужны инвестиции в размере почти $26 трлн.

Хук подчеркнул, что подход США к развитию региона не направлен на противодействие инфраструктурным проектам Китая, связывающим Азию, части Африки и Европу. Он добавил, что Вашингтон приветствует вклад Китая в региональное развитие, но призывает придерживаться международных стандартов прозрачности, верховенства закона и устойчивого финансирования.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США может наложить пошлины на устройства Apple, производимые в Китае.

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Теги: Майк Помпео, Китай, США, дональд трамп, экономика, инвестиции, Азия
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