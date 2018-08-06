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06.08.2018, 11:00

США запретят Ирану покупать доллары - СМИ

США запретят Ирану покупать доллары - СМИ

Соединенные Штаты планируют возобновить санкции против Ирана

Соединенные Штаты Америки планируют возобновить санкции против Ирана, в частности, запретить правительству покупать доллары. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на госсекретаря Майка Помпео.

Американские чиновники ранее заявляли, что с 7 августа, начиная с 01:01 по киевскому времени, иранское правительство не сможет покупать американские банкноты. Они отмечали, что всеобъемлющие санкции будут введены против разных сфер деятельности Ирана, включая экспорт известных персидских ковров.

5 августа иранское государственное телевидение сообщило, что страна упростит правила обмена иностранной валюты, пытаясь прекратить падение иранского риала, который с апреля потерял около половины своей стоимости.

Ядерное соглашение, подписанное 2015 года во времена президентства Барака Обамы, предусматривает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы сделать невозможным создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, наложенные на Иран за его ядерную программу.

В мае президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и повторно введут жесткие санкции. Кроме того, Трамп пригрозил санкциями другим странам, которые будут оказывать помощь Ирану в его попытках разработать ядерное оружие.

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Теги: Иран, санкции, США, доллар, ядерная сделка
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