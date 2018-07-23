Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 12:18

Сколько отпускных получили депутаты и аппарат Верховной Рады

Сколько отпускных получили депутаты и аппарат Верховной Рады

Парламентарии и работники аппарата Верховной Рады получили более 16 млн грн на отпускных

Народным депутатам и работниками аппарата в первой половине июля 2018 года управление делами Верховной Рады выплатило 16,3 млн грн отпускных . Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию на портале использования публичных средств.

Из них 15 млн грн выплатили наличными на руки, отмечает радио.

Напомним, 13 июля состоялось последнее заседание народных депутатов. Всего за июля состоялось восемь пленарных заседаний. Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Новая, девятая, откроется уже 4 сентября.

В январе этого года народным депутатам на выполнение полномочий выплатили более 14 млн грн, причем заседания депутаты проводили только с 16 по 19 января. Остальное время депутаты должны были работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Читайте также

Не под контролем. НБУ рассказал, когда справится с инфляцией 23.07.2018Налог на Роналду. Сколько заплатит Ювентус за его 1 сутки в клубе 20.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, сессия, отпускные, нардепы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 