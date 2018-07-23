Сколько отпускных получили депутаты и аппарат Верховной Рады

Парламентарии и работники аппарата Верховной Рады получили более 16 млн грн на отпускных

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Народным депутатам и работниками аппарата в первой половине июля 2018 года управление делами Верховной Рады выплатило 16,3 млн грн отпускных . Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию на портале использования публичных средств.

Из них 15 млн грн выплатили наличными на руки, отмечает радио.

Напомним, 13 июля состоялось последнее заседание народных депутатов. Всего за июля состоялось восемь пленарных заседаний. Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Новая, девятая, откроется уже 4 сентября.

В январе этого года народным депутатам на выполнение полномочий выплатили более 14 млн грн, причем заседания депутаты проводили только с 16 по 19 января. Остальное время депутаты должны были работать в комитетах, комиссиях и фракциях.