Standard and Poor's повысил рейтинг Греции с B до B+

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's повысило кредитный рейтинг Греции с уровня B до B+ с "позитивным" прогнозом.
Решение агентства объясняется тем, что ситуация с кредитоспособностью страны существенно улучшилась в последнее время.
Однако госдолг Греции остается высоким, отмечает S&P.
Если рост прямых иностранных инвестиций сохранится, а банки снизят уровень неработающих активов, возможно повышение рейтинга, сообщают в агентстве S&P.
Ранее сообщалось, что Греция получит от европейских партнеров еще $15 млрд после истечения срока третьей программы спасения.
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