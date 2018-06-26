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26.06.2018, 17:45

Standard and Poor's повысил рейтинг Греции с B до B+

Standard and Poor

Standard and Poor's отмечает повышение кредитоспособности Греции

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's повысило кредитный рейтинг Греции с уровня B до B+ с "позитивным" прогнозом.

Решение агентства объясняется тем, что ситуация с кредитоспособностью страны существенно улучшилась в последнее время.

Однако госдолг Греции остается высоким, отмечает S&P.

Если рост прямых иностранных инвестиций сохранится, а банки снизят уровень неработающих активов, возможно повышение рейтинга, сообщают в агентстве S&P.

Ранее сообщалось, что Греция получит от европейских партнеров еще $15 млрд после истечения срока третьей программы спасения. 

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Теги: экономика, рейтинг, госдолг, S&P, Греция
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