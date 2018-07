Суд Лондона обязал Коломойского согласовать расходы по Бельбеку

Игоря Коломойского обязали согласовать с ПриватБанком его финансирование севастопольского аэропорта Бельбек

Высокий суд Лондона посчитал "нестандартными" операции Игоря Коломойского по финансированию юридических и других расходов аэропорта Бельбек (Севастополь, АРК) и обязал украинского бизнесмена согласовать подобные платежи. Об этом сообщает Интерфакс-Украины со ссылкой на решение суда, принятое в рамках иска ПриватБанка в отношении Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем

Речь идет о компаниях Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, отмечает агентство.

Согласно тексту решения, юрфирма Field Fisher, представляющая Коломойского, уведомила юрфирму Hogan Lovells (обе - Великобритания), представляющую интересы ПриватБанка, о необходимости перечисления существенных сумм для финансирования судебных расходов по разным производствам, в том числе по этому.

Field Fisher уточнила, что средства будут перечислены Stalmag SP z.o.o. с ее счета в IMG Bank Slaski (оба – Польша).

Согласно данным Коломойского, он владеет 50% уставного капитала некой компании, именуемой в производстве как E Co., которой принадлежит 100% акций Stalmag с оценочной стоимостью $15 млн.

Истец усомнился в соответствии подобных платежей приказу Высокого суда о всемирном аресте активов ответчиков, который был издан в декабре 2017 года.

Суд посчитал, что подобное финансирование, в том числе за счет средств Stalmag, не является необоснованным или недопустимым. Вместе с тем он уточнил, что ответчику –Коломойскому - необходимо согласовать с истцом – ПриватБанком - или с судом подобные операции.

Суд также рассмотрел другие операции Коломойского, в которых, в том числе, задействованы Selantia Limited, Atrasten Ventures Limited, Perkela Service Limited (все - Виргинские о-ва), Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA (Португалия), а также Redhill Limited (Белиз).

Высокий суд отказал в необходимости согласовывать эти операции в рамках приказа о заморозке активов.

Общая сумма всех операций, вместе с финансированием расходов аэропорта Бельбек, составляет более $40 млн.

Напомним, в декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также их компаний. Впоследствии в конце прошлого года суд арестовал активы Коломойского и Боголюбова на $2,5 млрд по всему миру.

Верховный суд 10 мая 2018 года отказался удовлетворить кассационную жалобу компании Пром Гарант Плюс к ПриватБанку о возврате на счета 18,9 млн грн, которые были списаны в ходе национализации банка.



Коломойский считает, что Высокий суд Лондона рассмотрит, по сути, иск ПриватБанка к бывшим собственникам не раньше 2020 года.

В конце июля стало известно, что Верховный суд отказал компании Звезда Буковели Коломойского во взыскании с ПриватБанка 3,3 млн грн.