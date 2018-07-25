Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Смертельное ДТП на столичном Печерске: открыто уголовное дело
25.07.2018, 11:18

Суд Лондона обязал Коломойского согласовать расходы по Бельбеку

Суд Лондона обязал Коломойского согласовать расходы по Бельбеку

Игоря Коломойского обязали согласовать с ПриватБанком его финансирование севастопольского аэропорта Бельбек

Высокий суд Лондона посчитал "нестандартными" операции Игоря Коломойского по финансированию юридических и других расходов аэропорта Бельбек (Севастополь, АРК) и обязал украинского бизнесмена согласовать подобные платежи. Об этом сообщает Интерфакс-Украины со ссылкой на решение суда, принятое в рамках иска ПриватБанка в отношении Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем

Речь идет о компаниях Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, отмечает агентство.

Согласно тексту решения, юрфирма Field Fisher, представляющая Коломойского, уведомила юрфирму Hogan Lovells (обе - Великобритания), представляющую интересы ПриватБанка, о необходимости перечисления существенных сумм для финансирования судебных расходов по разным производствам, в том числе по этому.

Field Fisher уточнила, что средства будут перечислены Stalmag SP z.o.o. с ее счета в IMG Bank Slaski (оба – Польша).

Согласно данным Коломойского, он владеет 50% уставного капитала некой компании, именуемой в производстве как E Co., которой принадлежит 100% акций Stalmag с оценочной стоимостью $15 млн.

Истец усомнился в соответствии подобных платежей приказу Высокого суда о всемирном аресте активов ответчиков, который был издан в декабре 2017 года.

Суд посчитал, что подобное финансирование, в том числе за счет средств Stalmag, не является необоснованным или недопустимым. Вместе с тем он уточнил, что ответчику –Коломойскому - необходимо согласовать с истцом – ПриватБанком - или с судом подобные операции.

Суд также рассмотрел другие операции Коломойского, в которых, в том числе, задействованы Selantia Limited, Atrasten Ventures Limited, Perkela Service Limited (все - Виргинские о-ва), Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA (Португалия), а также Redhill Limited (Белиз).

Высокий суд отказал в необходимости согласовывать эти операции в рамках приказа о заморозке активов.

Общая сумма всех операций, вместе с финансированием расходов аэропорта Бельбек, составляет более $40 млн.

Напомним, в декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря КоломойскогоГеннадия Боголюбова, а также их компаний. Впоследствии в конце прошлого года суд арестовал активы Коломойского и Боголюбова на $2,5 млрд по всему миру.

Верховный суд 10 мая 2018 года отказался удовлетворить кассационную жалобу компании Пром Гарант Плюс к ПриватБанку о возврате на счета 18,9 млн грн, которые были списаны в ходе национализации банка.

Коломойский считает, что Высокий суд Лондона рассмотрит, по сути, иск ПриватБанка к бывшим собственникам не раньше 2020 года.

В конце июля стало известно, что Верховный суд отказал компании Звезда Буковели Коломойского во взыскании с ПриватБанка 3,3 млн грн.

Читайте также

Не под контролем. НБУ рассказал, когда справится с инфляцией 23.07.2018Налог на Роналду. Сколько заплатит Ювентус за его 1 сутки в клубе 20.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: ПриватБанк, игорь коломойский, геннадий боголюбов, высокий суд лондона, аэропорт бельбек
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 