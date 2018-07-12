Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.07.2018, 14:20

Таможня выписала штрафов на 9,27 млрд грн

Таможня выписала штрафов на 9,27 млрд грн

В бюджет дошло только 53 млн грн

За текущие полгода таможнями ГФС инициировано более 17 тысяч дел о нарушении таможенных правил. Это в 2,1 раза больше, чем за 6 месяцев 2017 года.

Об этом сообщил директор Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС Василий Поезд, передает Минфин. 

Кроме этого, применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 9,27 млрд грн, из которых взыскано в Госбюджет на сумму 53 млн грн. Это в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

На рассмотрение в суд таможнями передано более 2,8 тысяч дел о нарушении таможенных правил на сумму 702 млн грн.

По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил судом принято решение о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на сумму 210 млн грн. Сумма конфискованных товаров составила 117 млн грн.

Также за январь — июнь 2016 года судом наложено взысканий в виде штрафа на сумму 92 млн грн.

В то же время, судами закрыто производство по 377 делам о нарушении таможенных правил на сумму 231 млн грн, что на 21% меньше по количеству, и на 25% — по стоимости предметов правонарушений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Напомним, ГФС также подсчитали, сколько незаконных в Украине "евроблях".

Читайте также

С прицелом на выборы. К чему ведет снижение резервов НБУ 12.07.2018Как протекционизм Трампа навредил украинским металлургам 11.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: таможня, ГФС
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 