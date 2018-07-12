Таможня выписала штрафов на 9,27 млрд грн

В бюджет дошло только 53 млн грн

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За текущие полгода таможнями ГФС инициировано более 17 тысяч дел о нарушении таможенных правил. Это в 2,1 раза больше, чем за 6 месяцев 2017 года.

Об этом сообщил директор Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС Василий Поезд, передает Минфин.

Кроме этого, применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 9,27 млрд грн, из которых взыскано в Госбюджет на сумму 53 млн грн. Это в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

На рассмотрение в суд таможнями передано более 2,8 тысяч дел о нарушении таможенных правил на сумму 702 млн грн.

По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил судом принято решение о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на сумму 210 млн грн. Сумма конфискованных товаров составила 117 млн грн.

Также за январь — июнь 2016 года судом наложено взысканий в виде штрафа на сумму 92 млн грн.

В то же время, судами закрыто производство по 377 делам о нарушении таможенных правил на сумму 231 млн грн, что на 21% меньше по количеству, и на 25% — по стоимости предметов правонарушений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Напомним, ГФС также подсчитали, сколько незаконных в Украине "евроблях".