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20.07.2018, 18:20

Трамп: ФРС лишает нас огромного преимущества

Трамп: ФРС лишает нас огромного преимущества

Президент США раскритиковал политику дорогого доллара, которой придерживается Федеральный резерв

Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику Федеральной резервной системы (ФРС), предусматривающую высокие ставки. По мнению Трампа, высокие ставки и дорогой доллар лишают США огромного конкурентного преимущества, пишет Reuters.

Кроме того, президент США обвинил Китай и Евросоюз (ЕС) в манипулировании валютными курсами. Он обратил внимание, что ЕС и Китай удерживают низкие ставки.

После этих заявлений хозяина Белого дома курс доллара в паре с евро, юанем и иеной снизился.

Представители ФРС пока никак не ответили на слова Трампа.

Вчера сообщалось, что индекс доллара (курс доллара к корзине из шести основных валют) сегодня, 19 июля, вырос на 0,5% - до годового максимума.

Аналитики объясняют укрепление доллара прежде всего слабой статистикой в еврозоне и Великобритании, а также неопределенностью насчет Brexit.

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Теги: курс, дональд трамп, ФРС, доллар
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