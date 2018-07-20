Трамп: ФРС лишает нас огромного преимущества

Президент США раскритиковал политику дорогого доллара, которой придерживается Федеральный резерв

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику Федеральной резервной системы (ФРС), предусматривающую высокие ставки. По мнению Трампа, высокие ставки и дорогой доллар лишают США огромного конкурентного преимущества, пишет Reuters.

Кроме того, президент США обвинил Китай и Евросоюз (ЕС) в манипулировании валютными курсами. Он обратил внимание, что ЕС и Китай удерживают низкие ставки.

После этих заявлений хозяина Белого дома курс доллара в паре с евро, юанем и иеной снизился.

Представители ФРС пока никак не ответили на слова Трампа.

Вчера сообщалось, что индекс доллара (курс доллара к корзине из шести основных валют) сегодня, 19 июля, вырос на 0,5% - до годового максимума.

Аналитики объясняют укрепление доллара прежде всего слабой статистикой в еврозоне и Великобритании, а также неопределенностью насчет Brexit.