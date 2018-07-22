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22.07.2018, 08:55

Трамп развязывает торговой войну - глава МВФ

Трамп развязывает торговой войну - глава МВФ

Введение новых торговых ограничений со стороны США может снизить глобальный ВВП на 0,5%, предупреждает глава МАФ Кристин Лагард

Введение администрацией президент США Дональда Трампа дополнительных тарифов на импорт фактически развязывает торговую войну и грозит снижением мирового ВВП на 0,5%. Об этом в своем докладе сообщила директор-распорядитель международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Она уточнила, что падение мировой экономики на 0,5% из-за введения новых импортных ограничений - это худший сценарий МВФ.

Накануне Трамп пообещал новую волну повышения тарифов на китайский импорт в США. Предположительно оно коснется товаров на общую сумму $500 млрд.

До этого Штаты ввели дополнительные таможенные начисления для импорта из КНР на общую сумму $34 млрд.

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Теги: Китай, США, дональд трамп, МВФ, экономика, импорт, ВВП, торговля, кристин лагард
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