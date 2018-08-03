Трудовая миграция мешает росту экономики - НБУ

Отток рабочей силы из Украины создает помехи экономическому росту и подстегивает инфляцию, отмечают эксперты Нацбанка

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В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в инфляционном обзоре на официальном сайте.

НБУ пишет, что уже сейчас предприниматели отмечают нехватку квалифицированных кадров, которая в первую очередь связана с выездом украинцев в Польшу и другие страны. "Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - считают эксперты НБУ.

Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего - в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи. "По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", - гласит отчет НБУ.