ЦИК просит 4,3 млрд грн на выборы президента и депутатов

Комиссия утвердила объемы расходов на предстоящие в 2019 году выборы

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Центральная избирательная комиссия утвердила объемы расходов для проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба ЦИКа, на президентские выборы комиссия намерена попросить около 2,355 млрд грн, на парламентские – почти 1,95 млрд грн.

ЦИК также утвердила объем расходов для включения в бюджетные запросы в проект госбюджета на 2019 год: по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" – в сумме более 247 млн грн; по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" – в сумме более 223,5 млн грн.

Кроме того, комиссия утвердила ориентировочные объемы расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" на 2020 год в сумме 47,85 млн грн и на 2021 год – 46,7 млн грн.