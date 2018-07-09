Цукерберг вошел в тройку богатейших людей мира

Самым богатым человеком мира по-прежнему считается основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос

Реклама Реклама

Основатель Facebook Марк Цукерберг обошел Уоррена Баффета в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Состояние Цукерберга оценивается в $81,6 млрд (он занял третье место в рейтинге), Баффета - $81,2 млрд, сократившись на $4,1 млрд (четвертое).

Лидерами в рейтинге по-прежнему остаются основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос ($142 млрд, первое место) и владелец Microsoft Билл Гейтс ($94,2 млрд, второе место).

27 июня стало известно, что инвесторы Facebook хотят сместить Цукерберга с позиции председателя правления из-за серии скандалов, связанных с обвинениями во вмешательство в выборы США и утечкой данных.

Напомним, в конце марта британская компания Cambridge Analytica собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook, а затем составила из них психологические и политические портреты, чтобы показывать им максимально подходящую политическую рекламу.