Цукерберг вошел в тройку богатейших людей мира

Основатель Facebook Марк Цукерберг обошел Уоррена Баффета в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg.
Состояние Цукерберга оценивается в $81,6 млрд (он занял третье место в рейтинге), Баффета - $81,2 млрд, сократившись на $4,1 млрд (четвертое).
Лидерами в рейтинге по-прежнему остаются основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос ($142 млрд, первое место) и владелец Microsoft Билл Гейтс ($94,2 млрд, второе место).
27 июня стало известно, что инвесторы Facebook хотят сместить Цукерберга с позиции председателя правления из-за серии скандалов, связанных с обвинениями во вмешательство в выборы США и утечкой данных.
Напомним, в конце марта британская компания Cambridge Analytica собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook, а затем составила из них психологические и политические портреты, чтобы показывать им максимально подходящую политическую рекламу.
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