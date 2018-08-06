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06.08.2018, 09:55

Турецкая лира рекордно обвалилась к доллару

Турецкая лира рекордно обвалилась к доллару

Из-за растущей напряженности между США и Турцией курс лиры снизился до исторического минимума

Турецкая лира рекордно подешевела к американскому доллару на фоне обострения дипломатических отношений между странами. Об этом пишет Reuters.

Курс турецкой валюты сегодня утром снизился до 5,12 за доллар.

С начала года лира потеряла более 25%. Курс снижается на фоне растущей инфляции в стране и опасений, что центробанк Турции теряет свою независимость. Президент Реджеп Тайип Эрдоган всячески агитирует за политику низких процентных ставок, отмечает издание.

1 августа Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции и главы турецкого МВД в рамках глобального акта Магнитского. В Минфине США считают, что эти должностные лица работают в правительственных организациях, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Турции.

26 июля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенные Штаты введут "большие санкции" против Турции за удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.

Пастор Эндрю Брэнсон работал в Турции более 20 лет. Его задержали в 2016 году и обвинили в терроризме и шпионаже. Анкара заявляет, что Брэнсон якобы помогал группам, которые стояли за организацией военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Эрдоган подверг резкой критике США и заявил, что Турция в ответ заморозит активы американских министров.

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Теги: США, курс, Турция, лира
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