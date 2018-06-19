TYME считает чрезмерным решение НБУ о лишении лицензии

Платежная система TYME не работала с системами из России, заявляют в пресс-службе компании

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Компания TYME считает чрезмерным решение Национального банка Украины (НБУ) лишить ее статуса международной платежной системы. Об этом сообщает пресс-служба.

"Компания не работала с платежными системами из РФ. Перечень партнеров-участников, с которыми работала TYME, было указано на сайте НБУ", - заявили в компании.

TYME выполнит все требования Нацбанка, проведет взаиморасчеты со всеми участниками, закроет направление денежных переводов и работу МПС TYME 20 июня.

Платежная организация МПС TYME ОМП-2013 работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что платежная система TYME могла работать с российской системой Contact, помещенной в мае в санкционный список.

На сайте молдавского FinComBank TYME с ПриватБанком числятся партнерами российской платежной системы Contact. На сайте Contact указано, что отправленные из России деньги можно получить в Украине в 284 пунктах. Все это - отделения ПриватБанка. А посредником в этом денежном обороте выступает TYME.

14 июня НБУзабрал у TYME лицензию.