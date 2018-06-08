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08.06.2018, 17:53

Убытки Украины от российской агрессии оценили в $100 млрд - СМИ

Убытки Украины от российской агрессии оценили в $100 млрд - СМИ

Согласно исследованию Eurasia Center Atlantic Council, из-за аннексии Крыма и агрессии РФ на Донбассе Украина потеряла $100 млрд

Украина потеряла $100 млрд, из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Об этом этом сообщает Украинский кризисный медиа центр со ссылкой на старшего научного сотрудника Eurasia Center Atlantic Council Андерса Аслунда.

Такую цифру Аслунг отразил в своем исследовании "Цена Кремлевской агрессии в Украине: материальное измерение", отмечает издание.

"После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают в свыше $1,8 млрд. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях, - от $1,7 до $1,9 млрд. Также Россия конфисковала Крымэнерго, как следствие - Украина потеряла еще $1 млрд", - сказал Аслунг.

Аслунг отметил, что из-за боевых действий на Востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры. В результате полученный ущерб оценивается еще в $9,5 млрд, заявил он.

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Теги: аннексия Крыма, война в донбассе, убытки, агрессия рф, eurasia center atlantic council
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