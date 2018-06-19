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19.06.2018, 18:41

Участникам ООС дадут пенсии наравне с АТОшниками

Участникам ООС дадут пенсии наравне с АТОшниками

Парламент распространил льготы военным

Верховная рада 236 голосами поддержали законопроект №8293, предусматривающий льготы военным в условиях проведения антитеррористической операции, на период ООС. В частности, предусматривается право участников ООС на получение пенсии наравне с военнослужащими срочной службы.

Депутаты утвердили распространение на участников ООС налоговых и таможенных льгот, предусмотренных для военнослужащих АТО.

Согласно пояснению, законы сохраняют существующие льготы по оплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые принимают участие уже не в АТО, а в ООС.

Сообщалось, что парламент освободил от НДС ввоз необходимой для ООС продукции

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Теги: АТО, льготы
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