Участникам ООС дадут пенсии наравне с АТОшниками

Верховная рада 236 голосами поддержали законопроект №8293, предусматривающий льготы военным в условиях проведения антитеррористической операции, на период ООС. В частности, предусматривается право участников ООС на получение пенсии наравне с военнослужащими срочной службы.
Депутаты утвердили распространение на участников ООС налоговых и таможенных льгот, предусмотренных для военнослужащих АТО.
Согласно пояснению, законы сохраняют существующие льготы по оплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые принимают участие уже не в АТО, а в ООС.
Сообщалось, что парламент освободил от НДС ввоз необходимой для ООС продукции
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