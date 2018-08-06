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06.08.2018, 14:55

Украина лучше справляется с экономикой, чем Греция - WP

Украина лучше справляется с экономикой, чем Греция - WP

Обозреватель Washington Post Мэтт О’Брайен отмечает, что экономика Греции выглядит так плачевно, как будто по ней прошлась война

Украина, которая сильно пострадала от кризиса 2009 года и уже четыре года отражает военную агрессию России, лучше справляется со своей экономикой, чем Греция. К такому выводу пришел обозреватель Washington Post Мэтт О’Брайен.

В своей статье О’Брайен отмечает, что только четыре страны за последние десять лет показали большее сокращение экономики, чем Греция. Две из этих четырех стран вели гражданские войны - Ливия и Йемен.

"Даже Украина, которая была в числе тех, кому больше всего досталось во время экономического кризиса 2009 года и которой приходится вести войну против России с 2014 года, демонстрировала лучшие результаты за это время, чем Греция. Украинская экономика сократилась "всего" на 17,8% с 2008-го, а экономика Греции – на 23,6%", - пишет он.

Сейчас, после восьми лет получения огромной финансовой помощи и списания долгов экономика Греции или то, что от нее осталось, может встать на ноги. Хорошая новость заключается в том, что финпомощь сейчас ей не нужна. А плохая, как говорят эксперты Международного валютного фонда (МВФ), состоит в том, что у Греции слишком большой долг, слишком низкий экономический рост и слишком хрупкий частный сектор. А это значит, что скоро помощь может потребоваться снова.

Греция стала крупнейшим экономическим провалом ЕС, который мог произойти разве что после войны или революции, считает О’Брайен. Четыре страны с худшими, чем у Греции, показателями - это Ливия, Йемен, Венесуэла и Экваториальная Гвинея. В списке нет Сирии, потому что МВФ нет точных цифр относительно ее экономики с начала войны.

Если же брать прошлый век, то только три раза в истории экономика европейской страны за 10 лет обваливалась так сильно, как в Греции с 2008 года. Это случалось после Первой и Второй мировых войн, а также после падения коммунизма. Лишь одна страна за XX век демонстрировала экономическое падение в мирное время – немецкая Веймарская республика.

О’Брайен напоминает, что раньше европейские страны быстро отказывались от своего "золотого стандарта", чтобы получить дешевую валюту для привлечения инвестиций и другого стимулирования. Греция не могла так поступить, потому что находится в еврозоне. Поэтому вместо стимуляции выбрали жесткую экономию. В обмен на финансовую помощь Афины должны удерживать профицит бюджета на уровне 2,2% от ВВП в год до 2060 года. Это значит, что Греция не вернется к экономическим показателям 2008 года как минимум до 2030-го.

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Теги: экономика, Греция, Украина, война, ВВП, ЕС
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