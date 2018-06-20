Украина может платить по долгам без внешнего финансирования - НБУ

Украина может справиться с выплатами по долгу без внешнего финансирования. Такое мнение высказал председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, сообщает пресс-служба.
По его словам, объем международных резервов Украины является достаточным, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ.
"Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины", - подчеркнул Смолий.
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