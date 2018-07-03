Госбюджет в первом полугодии недовыполнен по доходам на 3,1%

Госказначейство зафиксировало отставание от плановых показателей по доходам госбюджета по итогам первого полугодия текущего года

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Доходы госбюджета Украины по итогам первого полугодия 2018 года составили 463,18 млрд грн. Таким образом, отставание от плановых показателей выросло до 3,1% с 0,6% по итогам пяти месяцев и 1,8% - по итогам четырех месяцев, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственного казначейства.

По сравнению с показателем первого полугодия прошлого года достигнут рост доходов на 13,7%, отмечает Госказначейство.

По данным службы, поступления в общий фонд за январь-июнь-2018 года составили 409,45 млрд грн, что на 3,5% ниже плана, но на 20,9% лучше показателя января-июня прошлого года.

Уточняется, что доходы госбюджета в июне 2018 года составили 79,33 млрд грн, что на 10,98 млрд грн, или на 12,2% меньше планового показателя. Однако по сравнению с июнем прошлого года бюджетные поступления возросли на 10,19 млрд грн, или на 14,7%.

Общий фонд получил в минувшем месяце 71,78 млрд грн, что на 13,6% меньше плана и на 13% превышает показатель годичной давности.

Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления за шесть месяцев 2018 года принесли бюджету 190,22 млрд грн, что на 1,96 млрд грн, или на 1% , больше планового показателя, тогда как таможенные – 150,07 млрд грн, не дотянув 5,07 млрд грн, или 3,3% до плана.

По сравнению с шестью месяцами прошлого года налоговые показатели в этом году возросли на 17,2%, таможенные – на 8,7%. В Государственной фискальной службе (ГФС) невыполнение плана по доходам объясняют более высоким курсом гривни по сравнению с прописанным в госбюджете.

В июне поступления по налогам составляли 25,71 млрд грн, что на 8,7% выше ожидаемого уровня и на 24,2% лучше июня-2017. Таможенные поступления за июнь оказались на 5,7% ниже запланированного уровня – 24,42 млрд грн, превысив показатель прошлого года всего на 4,2%, заявляет служба.

В целом июньский план по ГФС был перевыполнен относительно плановых показателей на 1,2%. Поступления составили 50,13 млрд грн, что лучше показателя июня-2017 на 6 млрд грн, или на 13,6%.

Как уточнило Госказначейство, за первое полугодие этого года НДС был возмещен на суму 64,43 млрд грн, что на 13,1% больше показателя первого полугодия 2017 года. В том числе июньское возмещение составило 9,63 млрд грн по сравнению с 11,2 млрд грн в мае этого года и 9,1 млрд грн – в июне прошлого.

Доходы местных бюджетов в июне 2018 года составили 18,61 млрд грн, что на 10,9% превышает прошлогодний показатель, а в целом за первое полугодие местные бюджеты получили 111,65 млрд грн, что на 16,4% больше показателя шести месяцев прошлого года.

Согласно данным Госказначейства, поступления единого социального взноса (ЕСВ) в июне-2018 увеличились к июню-2017 на 26,6% – до 21,12 млрд грн, а за полугодие– на 27,8%, до 107,73 млрд грн.

По данным Минфина, дефицит госбюджета в январе-мае 2018 года составил 9,2 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года бюджет был профицитным (26,5 млрд грн).

Общий фонд госбюджета за пять месяцев этого года сведен с дефицитом 14,2 млрд грн. В прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 6,6 млрд грн.