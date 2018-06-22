Украина теряет от контрабанды $4 млрд в год - Аваков

Министр МВД заявил, что потери бюджета от контрабанды превышают бюджеты МВД и Минобороны

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От контрабанды Украина в год теряет $4 млрд. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД со ссылкой на главу министерства Арсена Авакова.

"Расходы бюджета на этот год у нас составляют 991 млрд грнь. Поступления от таможни, по плану на 2018 год - 343 млрд грн, за пять месяцев текущего года есть выполнение в размере 155 млрд грн. Потери бюджета, мы оцениваем в результате контрабанды, от специальных схем в 70 млрд грн, а именно: до 65 млрд грн - с применением специальных схем и до 15 млрд - другие варианты", - заявил Аваков.

Министр отметил, что, таким образом, потери от контрабанды превышают бюджеты МВД и Минобороны. При этом, по его словам, сейчас некоторые структуры и отдельные должностные лица оказывают сопротивление борьбе с контрабандой.

Аваков напомнил, что вчера Кабмин утвердил постановление № 479 и предоставил больше полномочий правоохранителям во время таможенного контроля. "Правительство уже прислало целый ряд поручений и по каждому из них ГФС и правоохранители примут целый комплекс решений - совместные группы контроля, особый порядок аналитики, специальные процедуры по контролю в нейтральных водах и в водах Украины", - добавил глава МВД, подчеркнув, что главная цель правоохранительных органов - не мешать честному бизнесу.

20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам главы МВД Арсена Авакова, от борьбы с контрабандой государство может выиграть 70-100 млрд грн.

Генпрокурор, директор НАБУ, главы СБУ и МВД считают невозможной борьбу с контрабандой без введения уголовной ответственности. Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что без внесения изменений в законодательство борьба с контрабандой будет неэффективна, поскольку на границе полномочия есть только у таможенников. Он предложил внести в Верховную Раду законопроект с пометкой "неотложно", чтобы депутаты приняли его на следующей неделе, до каникул.