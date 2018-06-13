Украине для финансовой стабильности нужны два транша МВФ - НБУ

Нацбанк заявил, что Украина не сможет рефинансировать свои внешние долги без сотрудничества с МВФ

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Получение двух траншей кредита от Международного валютного фонда по нынешней программе расширенного финансирования обеспечит Украине макроэкономическую и финансовую стабильность. Об этом сообщает пресс-служба Национального Банка Украины.

"После принятия Закона "О Высшем антикоррупционном суде" появились обоснованные надежды на возобновление сотрудничества с МВФ. Если Украина получит еще два транша до завершения программы МВФ, то кратко- и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности сведутся к минимуму", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что для Украины в краткосрочном периоде ключевым вызовов является необходимость рефинансировать свои внешние долги. Однако это невозможно будет сделать без сотрудничества с международными финансовыми организациями, подчеркивает регулятор.

Напомним, ранее председатель Нацбанка Яков Смолий говорил, что ожидает четвертого пересмотра программы, и получения пятого транша МВФ к осени.

Минфин также ожидает получения транша от Фонда осенью этого года.

Как известно, одними из ключевых требований МВФ к Украине для получения кредита было создание антикоррупционного суда, а также установление рыночной цены на газ для населения.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом $17,5 млрд, из которых Украина получила $8,7 млрд, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить $1,9 млрд.