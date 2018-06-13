Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.06.2018, 11:31

Украине для финансовой стабильности нужны два транша МВФ - НБУ

Украине для финансовой стабильности нужны два транша МВФ - НБУ

Нацбанк заявил, что Украина не сможет рефинансировать свои внешние долги без сотрудничества с МВФ

Получение двух траншей кредита от Международного валютного фонда по нынешней программе расширенного финансирования обеспечит Украине макроэкономическую и финансовую стабильность. Об этом сообщает пресс-служба Национального Банка Украины.

"После принятия Закона "О Высшем антикоррупционном суде" появились обоснованные надежды на возобновление сотрудничества с МВФ. Если Украина получит еще два транша до завершения программы МВФ, то кратко- и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности сведутся к минимуму", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что для Украины в краткосрочном периоде ключевым вызовов является необходимость рефинансировать свои внешние долги. Однако это невозможно будет сделать без сотрудничества с международными финансовыми организациями, подчеркивает регулятор.

Напомним, ранее председатель Нацбанка Яков Смолий говорил, что ожидает четвертого пересмотра программы, и получения пятого транша МВФ к осени.

Минфин также ожидает получения транша от Фонда осенью этого года.

Как известно, одними из ключевых требований МВФ к Украине для получения кредита было создание антикоррупционного суда, а также установление рыночной цены на газ для населения.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом $17,5 млрд, из которых Украина получила $8,7 млрд, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить $1,9 млрд.

Читайте также

Теневая экономика: побороть нельзя смириться 11.06.2018Прошлое уходит. Почему идея финансового мегарегулятора устарела 06.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: Яков Смолий, НБУ, кредит, транш мвф, стабильность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 