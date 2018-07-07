Украине нужны $20 млрд иностранных инвестиций ежегодно - Амелин

Эксперты форума Ukrainian ID назвали препятствия для притока инвестиций в Украине

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Украине нужно привлекать ежегодно $20 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Об этом во время экономической панели форума Ukrainian ID заявил сооснователь института UIF Анатолий Амелин, передает корреспондент LIGA.net

По словам Амелина, в 2017 году Украина привлекла только $2 млрд ПИИ. "Инвесторы прямо говорят: "Мы не понимаем, в какую сторону идет страна, нам некомфортно, когда здесь постоянно меняется налоговое и таможенное законодательство". Им просто не во что вкладывать деньги в Украине, потому что мы не предлагаем проекты, а ждем, когда инвестор сам придет и начнет что-то делать здесь", - подчеркнул Амелин.

В дискуссии также принимали участие экс-министр финансов Наталья Яресько, гендиректор группы компаний Лига Дмитрий Бондаренко, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков и председатель правления Института общественно-экономических исследований Анатолий Максюта.

Яресько также отметила, что иностранных инвесторов не устраивает уровень защиты прав предпринимателей в Украине. "Правительство должно создавать среду для бизнеса. Но инвестор, который смотрит на Украину, понимает, что здесь нет справедливости, поэтому риски инвестирования здесь остаются очень высокими", - считает она.

По словам Дмитрия Бондаренко, Украина долгое время недооценивала человеческий капитал.

Как отметил Чижиков, отношение властей к интеллектуальному ресурсу стало меняться в силу/- умилившихся процессов трудовой миграции из Украины.

"Никакой предпринимательский дух ничего не изменит, если у страны будут постоянные экономические "инсульты". Люди же не уезжают, потому что что-то произошло вчера. Они уезжают, потому что им надоело", - добавила Яресько