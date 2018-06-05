Украинская биржа попросила отменить санкции против российского ПО

Фондовая биржа ценных бумаг Украины может приостановить торги из-за санкций против ПО Московской биржи

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Украинская биржа будет вынуждена приостановить работу, как полноценная фондовая биржа, в случае сохранения запрета на использование российского программного оборудования (ПО), введенного решением СНБО от 2 мая, сообщает пресс-служба компании.

"На сегодня у Украинской биржи отсутствует ПО, которым можно было бы полноценно заменить существующие электронные торговые системы. Украинская биржа работает над решением этого вопроса. Однако, по нашим предварительным подсчетам ориентировочный срок для разработки аналогичного ПО, его тестирования и принятия в эксплуатацию может составить не менее года. При этом прекращение Украинской биржей использования в своей деятельности электронных торговых систем и соответственно остановки биржевых торгов и биржевых операций приведет к временной приостановке ее работы как полноценной фондовой бирже", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что приостановка Украинской биржи навредит всем ее участникам - торговцам ценными бумагами (более 90 торговцев, в том числе банки), фондам под управлением компаний по управлению активами (более 110 фондов), а также иностранным и украинским инвесторам (на Украинской бирже зарегистрировано более 10 тыс. счетов).

"Учитывая изложенное, мы направили письма президенту, в СНБО и НКЦБФР с просьбой изучить данную проблему на предмет отмены указанных выше санкций в отношении украинских субъектов хозяйствования или их отсрочки", – сообщает Украинская биржа.

Отмечается, что в случае отсутствия до 15 июня ответов, которые снимают такие юридические риски, Украинская биржа переведет торги ценными бумагами в режим адресных сделок без использования ПО Московской биржи.

По данным НКЦБФР, в 2017 году доля Украинской биржи в объеме биржевых торгов акциями (без учета приватизационных сделок) составила 88,3%.

В 2017 году объем торгов на Украинской бирже составил 13,4 млрд грн (рост на 279% к 2016 году), из которых объемы сделок с ОВГЗ составили 57,5%, с акциями – 12,8% и срочными контрактами (фьючерсами и опционами) – 23,6%.

Крупнейшими акционерами Украинской биржи являются чешская инвестиционная компания Dragon Capital (20,7%), гражданин России Сухоруков Алексей (9,78%) и ООО Компания по управлению активами Универ Менеджемент (7,3%).

Напомним, 25 мая Украинская биржа заявила, что продолжит использовать программное обеспечение Московской биржи даже несмотря на введенные Украиной санкции.

Позднее НКЦБФР напомнила бирже о необходимости придерживаться украинских санкций против России. Кроме того, нацкомиссия заявила, что актуализирует всю имеющуюся у нее информацию о программных комплексах, которые используются биржами и участниками биржевых торгов на фондовом рынке Украины.

24 мая стало известно, что СНБО ввел санкции против софта Московской биржи (ММВБ-РТС): Plaza и Forts. Украинская биржа использует терминал для торговли фьючерсами и опционами Plaza2, который указан в перечне софта, принадлежащего ММВБ. При этом на следующий день Украинская биржа заявила, что продолжит использовать софт из РФ несмотря на введенные Украиной санкции.

Санкции предусматривают временную блокировку активов компании; ограничение ее торговых операций; предотвращение вывода ее капиталов из Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

Санкции вводятся сроком на три года.

Ранее президент Петр Порошенко подписал указ N126/2018 и ввел в действие решение СНБО о введении новых и продлении старых санкций в отношении РФ.

2 мая СНБО поддержал введение персональных экономических и других санкций в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также которых ограничительными мерами наказали власти США и стран Евросоюза.