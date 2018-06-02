Украинцам предложат платить налоги онлайн

В Минфине рассказали бизнесу о проекте "Налоги Просто"

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Минфин разрабатывает мобильное приложение для уплаты налогов. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на встрече с бизнесом. Эта инициатива внедряется в рамках проекта "Налоги Просто".

"Автоматизация процессов в сфере налогообложения и перевода админуслуг в онлайн - это устранение коррупционных схем и полная трансформация работы ГФС. Часть из них реализуется в рамках проекта "Налоги Просто", - сказал министр финансов.

В рамках проекта планируется усовершенствовать Электронный кабинет налогоплательщика, в частности увеличить количество админуслуг в онлайн.

Рассматривается возможность представления (получения) в электронном виде:

заявления об избрании или переходе на упрощенную систему налогообложения или отказе от упрощенной системы налогообложения и изменение группы единого налога;

акта-сверки взаиморасчетов из бюджета;

запроса о получении выписки из реестра плательщиков единого налога и выписки из реестра плательщиков единого налога;

статистической отчетности;

отчетности согласно закону о социальной защите инвалидов.

Также предусматривается возможность ведения книги учета доходов и расходов в электронном виде.