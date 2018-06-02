Украинцам предложат платить налоги онлайн

Минфин разрабатывает мобильное приложение для уплаты налогов. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на встрече с бизнесом. Эта инициатива внедряется в рамках проекта "Налоги Просто".
"Автоматизация процессов в сфере налогообложения и перевода админуслуг в онлайн - это устранение коррупционных схем и полная трансформация работы ГФС. Часть из них реализуется в рамках проекта "Налоги Просто", - сказал министр финансов.
В рамках проекта планируется усовершенствовать Электронный кабинет налогоплательщика, в частности увеличить количество админуслуг в онлайн.
Рассматривается возможность представления (получения) в электронном виде:
Также предусматривается возможность ведения книги учета доходов и расходов в электронном виде.
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