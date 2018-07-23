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23.07.2018, 13:02

Украинцам стали меньше выплачивать субсидий - Госстат

Украинцам стали меньше выплачивать субсидий - Госстат

На одну семью в июне текущего года размер назначенной субсидии составил 100 грн

В январе-июне 2018 года украинцам были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 667,3 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, для жителей городской местности назначены субсидии на 474,2 млн грн, для сельской - 193,1 млн грн.

Субсидии на оплату ЖКУ в январе-июне были назначены 2,025 млн семей из 3,787 млн обратившихся. При этом, как отмечает служба, этот показатель на 44,8% меньший, чем был в аналогичный период предыдущего года.

По данным Госстата, средний размер назначенной субсидии на одну семью в июне текущего года уменьшился по сравнению с июнем прошлого года на 38,9% и составил 100,7 грн.

Напомним, в прошлом году украинцам были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ на сумму 3,98 млрд грн, что на 43,3% меньше, чем в 2016 году.

Ранее в Кабмине напомнили, как заработать на экономии газа и света. Как сообщалось, в этом году так же как и в прошлом, под монетизацию подпадают сэкономленные 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубометров газа.

В начале мая правительство изменило правила предоставления субсидий. Таким образом, как отмечалось, были сокращены случаи злоупотреблений при оформлении соцпомощи.

По данным Минсоцполитики, в прошлом отопительном сезоне субсидии получили 50 тыс. обеспеченных семей.

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Теги: Госстат, субсидии, кабмин, ЖКУ
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