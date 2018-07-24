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24.07.2018, 11:53

Украинцы начали придерживать валюту

Украинцы начали придерживать валюту

В июне украинцы продали валюты на более $52 млн меньше, чем в мае

Физические лица в июне текущего года продали валюты на $947,8 млн, что на 11,7% меньше, чем в мае, когда был установлен рекорд - $1,074 млрд за месяц, сообщает Finclub.

По данным издания, украинцы в июне купили валюты на $679,1 млн, что на 6,1% меньше, чем показатель мая.

В результате чистое сальдо продажи валюты населением сократилось на 23,4% - до $268,7 млн. Но это все равно пока один из лучших результатов в 2018 году.

Непосредственно американской валюты украинцы продали на $743,9 млн (-12,3%), а купили на $500,6 млн (-5,1%), сальдо сократилось на 24,2% (до $243,3 млн). 

Суммарно за полгода банки и финансовые учреждения выкупили с рынка валюты на $1,235 млрд, отмечает издание.

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Теги: банки, сальдо, покупка валюты, продажа валюты
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